Solberg: Vi må være innstilt på begrensninger utover våren

Det er ikke sikkert vi skal ha de samme begrensningene, men folk må være forberedt på begrensninger en god stund framover, sier statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg hilser på mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps som i år ikke reiser til fjells, men sørger for å opprettholde beredskapen i Oslo og marka. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Onsdag skal regjeringen fortelle om noen av tiltakene som nå stenger landet ned, kan lempes på. I et intervju med VG sier statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen skal se om det er noe som kan løsnes litt opp på etter påske, men at det vil ta tid.

– Selv om vi vil lette på noen av de strenge tiltakene, så vil vi måtte ha smitteregler som gjør at vi lenge vil måtte ha avstand mellom folk. Da er det vanskelig å se for seg de store folkesamlingene på konserter og festivaler – eller fulle puber. Det vil ta tid, sier hun til avisa.

Statsministeren åpner for at det etter hvert kan komme ulike regionale løsninger, siden smittespredningen er ulik, men smittevernhensynene folk må ta, kommer til å være like over hele landet.

– Du må venne deg til å holde avstanden og vaske hender ganske lenge, sier hun.