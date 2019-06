Stortinget skulle onsdag vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter, men avstemningene er utsatt. Nærmer seg det parodiske, mener SV.

Stortingssekretariatet bekrefter overfor NTB at behandlingen av de to proposisjonene er utsatt til 19. juni.

– Et flertall i presidentskapet har etterkommet en anmodning fra et flertall i transportkomiteen om å utsette behandlingen, heter det.

Utsettelsen kommer dagen før Fremskrittspartiets mye omtalte landsstyremøte om bompengesituasjonen.

– Dette nærmer seg det parodiske, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Nå utsetter altså presidentskapet en votering over motorveiutbygging i Stortinget som Frp har gått inn for i komiteen, fordi et regjeringsparti er uenig med seg selv – og fordi de kjenner pusten i nakken fra et konkurrerende parti, fremholder han.

Over 10 milliarder

Et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, også Frp, sluttet seg sist uke til to nye motorveiprosjekter, nemlig E 18-strekningen Langangen – Dørdal i Telemark og E 6-strekningen Ulsberg – Melhus i Trøndelag. Det var disse som skulle behandles i plenum onsdag, men som altså ble utsatt.

– Det er bare fordi Frp ikke vil stemme for bompengeprosjekter samtidig som de skal ha landsstyremøte, tordner Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Jeg håper ikke presidentskapet er så lite prinsippfaste at de aksepterer at interne hensyn i et parti skal styre Stortingets dagsorden, sier Aps Sverre Myrli til avisen.

De to prosjektene skal blant annet finansieres med over 10 milliarder bompengekroner.

Transportkomiteens leder Helge Orten (H) forklarer utsettelsen med at det kommer en tredje bompengesak til avgivelse i komiteen om kort tid.

– Det er mer ryddig å samle debatten om bompenger på én dag, sier han til DN.

Dette prosjektet er E 6 Moelv – Øyer, og det vil koste 5,4 milliarder i bompenger.

Hardt press

Frp har vært under hardt press om bompenger den siste tiden. I forkant av landsstyremøtet har flere fylkesledere i partiet gitt beskjed om at de mener Frp må gå ut av regjeringen hvis ikke partiet får større gjennomslag for å kutte i bilistenes bompengeutgifter.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen står i en vanskelig skvis: På den ene siden må Frp forholde seg til forpliktelsene overfor Venstre, KrF og Høyre. Men på den andre siden viser meningsmålinger at Frp risikerer nærmest å bli utradert i blant annet Bergen i høstens lokalvalg.

Et paradoks er at det ikke først og fremst er bompengefinansierte motorveiprosjekter Frp er mot, men byvekstpakker, hvor bompengene i all hovedsak går til andre ting enn veibygging.

– SV har gått mot disse motorveiutbyggingene – på til sammen 10 milliarder i bompenger – og er glad om vi kan få støtte. Men det må skje på en måte som ikke bidrar til at folk mister respekt for Stortinget, sier Lysbakken.