Lørdag falt strømprisene til det laveste nivået siden 2015. Mye vindkraft i Europa, lav etterspørsel og alt regnet de siste dagene er årsaken.

Lørdag falt strømprisen til 14,6 øre på Østlandet og til 9,2 i Nord- og Midt-Norge, skriver Dagens Næringsliv. Dette er den laveste prisen som er registrert siden 2015, og et markant fall siden de høye strømprisen i vinter. Lev etterspørsel i helgene er trolig noe av forklaringen for prisfallet.

– Det har regnet mye den siste tiden, i tillegg er det mye snøsmelting, sørlig i Midt-Norge og Nord-Norge og det har ført til høy produksjon av vannkraft både i Norge og Sverige, sier kraftanalytiker Ole Thom Djupskås i Refinitiv til NRK.

Regnet betyr mye

Når det blir for mye vann i magasinene må strømprodusentene enten slippe vannet gjennom uten å produsere strøm, eller senke prisene.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight sier til DN at regnet nok har en del å si, fordi det fyller opp vannmagasinene, men legger til at det er mindre snø enn normalt i fjellet og at det ikke har regnet så mye mer enn normalt. Han viser til forhold i Europa, som også har rekordbillig strøm, og derfor påvirker strømprisene i Norge.

Betaler for å produsere

Høy produksjon av vindkraft, som er vanskelig å regulere, fører til at Norge kan importere billig strøm gjennom kraftkablene som knytter oss til kontinentet.

– Det som skjer i Tyskland nå er ganske unik. Der er strømprisen positiv kun fem timer i døgnet. I de andre timene må kraftprodusentene betale for å produsere strøm, sier Lilleholt.