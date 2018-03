En person måtte graves ut av et snøskred ved E10 ved Riksgrensen i Bjørnefjell i Narvik kommune lørdag. Vedkommende skal være uskadd.

Ifølge Nordland politidistrikt sendte 330-skvadronen et redningshelikopter som hadde redningshund om bord. Luftambulansen var lørdag ettermiddag på stedet for å søke gjennom skredet med radar.

Det skal ifølge politiet ikke har vært flere personer i området.

Omtrent samtidig meldes det at det har gått et snøskred i et populært turområde ved Mefjordvatnan på Senja. Om noen er tatt, er ikke avklart.

Ifølge Troms politidistrikt har skredet gått i et populært turområde, der flere skal være på tur lørdag.

Tidligere lørdag gikk det flere snøskred ved Laupstad i Lofoten. Ifølge Hovedredningssentralen er de seks som var i området, gjort rede for. Det søkes likevel i området.