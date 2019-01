I Venstre er flere overrasket over at det har vært vanskeligere å forhandle med KrF enn med Frp i regjeringsforhandlingene, skriver Klassekampen.

De to partiene har stått skulder ved skulder i flere saker de siste fem årene, men i forhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland har stemningen snudd. En vesentlig årsak er at folk i Venstre er mer åpne for å inngå kompromisser om innvandring og klima enn om abort og rus, sier kilder i Venstre til avisen.

– Jeg har snakket med en del venstrefolk som er sjokkerte over at det skulle bli vanskeligere å danne regjering med KrF enn med Frp, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til avisen.

Mye å tape

Hansmark sitter i partiets landsstyre som torsdag ettermiddag klokken 14 samles på Gardermoen for å ta stilling til forslaget til regjeringsplattform som ble ferdigforhandlet onsdag. Også landsstyrene i Høyre, Frp og Venstre setter seg ned på samme sted til samme tid for å gå gjennom sluttresultatet.

Ifølge Klassekampen gir flere i Venstre uttrykk for at partiet vil ha mye å tape politisk på å akseptere enhver innstramming i abortloven. Her spiller både taktikk og personlig overbevisning hos Venstre-folk inn.

– Når KrF prioriterer abortinnstramming og en konservativ bioteknologipolitikk, blir det vanskelig for Venstre, sier Hansmark og legger til:

– De kunne valgt barnefattigdom, klima og asylpolitikk, der Trine og Knut Arild har stått skulder ved skulder.

Vurderer å stemme nei

Hansmark varslet onsdag at minst ti av partiets 38 landsstyremedlemmer vurderer å stemme ned regjeringsplattformen hvis den inneholder endringer av abortloven.

– Vi er ikke innstilt på å utvide regjeringen for enhver pris. Om man drar regjeringen lenger vekk fra Venstre, ser jeg ingen grunn til å stemme for plattformen, sa Hansmark til Vårt Land.

Ifølge VG fikk imidlertid ikke KrF medhold i endringer i abortloven. KrF har kjempet for endringer i paragraf 2c, som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom, men skal ifølge avisen ha tapt kampen i forhandlingene.

KrF skal imidlertid ha kjempet til seg en begrensning i muligheten for å få gjennomført fosterreduksjon, og dermed sikret seg en liten seier på abortområdet.

Klimakrangel med Frp

Samtidig har heller ikke forhandlingene med Frp gått helt smertefritt. Kilder har fortalt til NRK at Venstre-leder Trine Skei Grande og partiets forhandlingsdelegasjon forlot forhandlingsrommet på Gran lørdag etter det som blir beskrevet som en opplevelse av fullstendig mangel på viktige gjennomslag i klima- og miljøpolitikken.

Ifølge NRK bunnet krangelen i problemer med å balansere dette opp mot Frps sterke ønske om å redusere bilavgiftene og å skrote en ny målemetode for utslipp fra biler.

Samtidig er nettopp klima et område der det har vært enklere for Venstre å inngå kompromisser, gitt at man likevel har sikret seg noen seirer som man kan vise fram til velgerne, ifølge Klassekampen. Og partiet skal ha fått et betydelig gjennomslag på klima i forhandlingenes innspurt.

Den fremforhandlede plattformen skal også innebære en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom.