Tidligere bergensbyråd Dag Inge Ulstein får en statsrådpost i den nye regjeringen, melder VG.

Den nye regjeringen skal etter planen presenteres tirsdag.

Ifølge VG skal Dag Inge Ulstein være en av de tre KrF-statsrådene som da vil gå ut på slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg. Avisen melder at han ligger an til å bli utvikligsminister.

Frem til november i fjor var Ulstein finansbyråd i Bergen under byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Han er utdannet sexolog.

Intern kritikk

Ulstein ble byråd i Bergen første gang i 2013. Da Filip Rygg trakk seg som byutviklingsbyråd i 2014 ble Ulstein partiets frontfigur i Bergen i 2015.

Det endte med at KrF skiftet side og dannet byråd med Arbeiderpartiet. Ulstein ble da finansbyråd.

Ulstein fikk flere ganger intern kritikk under sin ledelse, blant annet etter at det ble kjent at partiet hadde brukt nærmere 240.000 kroner på frikjøp, slik at han kunne drive valgkamp.

NTB scanpix

Kjell Inge Ropstad

Nestleder Kjell Inge Ropstad får ifølge DN og VG posten som barne-, familie- og likestillingsminister.

Det har lenge vært regnet som sikkert at Ropstad får én av KrFs trolig tre statsrådsposter. Kampen for en barnereform har lenge vært sentral for partinestlederen, som nå kan få en hånd på rattet.

Dermed kan spekulasjonene om at dagens barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), er en av dem som ryker ut av regjeringen, vise seg å holde stikk.

Olaug Bollestad

Ifølge DNs kilder går også konstituert KrF-partileder Olaug Bollestad inn i regjeringen, mens Hans Olav Syversen ikke blir statsråd. Ifølge Vårt Land sto kampen om en statsrådspost mellom de to.

For Bollestad kan eldreminister-posten være aktuell. I dag er det Åse Michaelsen (Frp) som har den stillingen.