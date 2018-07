ULYKKESSTED: To unge menn mistet live i en MC-ulykke på Dale tidligere denne måneden. FOTO: Ørjan Deisz

Flest dødsulykker i Hordaland i år

Foreløpige tall viser at 22 personer har mistet livet i sommertrafikken her i landet i juni og juli i år. Dette er to flere enn i tilsvarende periode i fjor.