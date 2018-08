Advokatforeningen frykter spekulasjoner dersom hele Eirik Jensens forklaring går for lukkede dører under ankesaken i lagmannsretten.

Den tidligere politimannens forsvarer varslet onsdag at det ikke vil være aktuelt å dele opp forklaringen i denne rettsrunden, slik det ble gjort i tingretten. Advokat John Christian Elden uttalte onsdag at Eirik Jensen denne gang vil forklare seg i sammenheng, slik at juryen kan få et riktigere bilde av ham og av kontakten han hadde med Gjermund Cappelen over mange år.

Torsdag morgen vil derfor Borgarting lagmannsrett avgjøre hvordan den skal håndtere spørsmålet om åpenhet når Jensen etter planen skal innta vitneboksen på formiddagen.

Spesialenheten for politisaker, frykter at navn på politiets informanter og sensitive opplysninger skal bli kjent. De har luftet at det kan bli aktuelt å be om at hele Jensens forklaring går bak lukkede dører. Det vekker reaksjoner fra advokathold.

Svært kritiske

– Vi er svært kritiske til lukkede dører på dette stadiet. Det åpner for mistillit og spekulasjoner som ved offentlighetens innsyn hadde vært unngått, sier leder Marius Dietrichson i Forsvarergruppen i Advokatforeningen til NTB.

Han understreker at uttalelsen er gitt på generelt grunnlag, men sier offentligheten har krav på å få vite hvorfor folk sendes i fengsel. Juryen i lagmannsretten vil ikke gi noen begrunnelse for sin konklusjon den dagen Jensen frifinnes eller kjennes skyldig. Dette mener Dietrichson er enda et argument for at offentligheten må få innsyn i rettsprosessen.

– Slike inngrep, om de gjelder viktige deler av bevisførselen, kan likne på hemmelige rettssaker som vår rettsorden ikke kjenner, sier han om en mulig lukking av dørene.

Forstå utfallet

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener lagmann Kristel Heyerdahl må finne en løsning slik at så mye som mulig av Eirik Jensens forklaring kan gå for åpne dører.

-Jeg mener at retten må bestrebe seg på å avvikle Jensens forklaring på en måte som gjør at mesteparten kan gå for åpne dører. Det er viktig for at allmennheten skal forstå hvordan denne saken henger sammen, og også forstå utfallet som skal komme, sier han til NTB.

-I dette tilfellet er tiltaltes forklaring grunnlaget for den videre behandling av saken. Jeg forstår det kan være en utfordring i denne saken med at noe må gå for lukkede dører, annet for åpne, men jeg mener lagretten må bestrebe seg på å få organisert det slik at man får tilfredsstilt begge deler, sier Arne Jensen.