Vant i konkurranse med «svenske tilstander», «oktoberbarn» og «plasthvalen».

Språkrådet mener årets nyord er begrepet «falske nyheter».

– Ordet er ikke helt nytt, men bruken har eksplodert det siste året, sier seniorforsker Ole Kristian Waage i Språkrådet til NRK.

Begrepene «plasthval», «lynlader» og «imamsleiker» var også med i vurderingen, men nådde ikke opp mot falske nyheter.

– Dette er et ord som har satt dagsordenen og fått mye oppmerksomhet i den amerikanske valgkampen i 2016, og den oppmerksomheten har fortsatt, sier språkforsker Bente Karlsnes.

Bruken har eksplodert

Hvert år kårer Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøyskole (NHH), årets ord. Det kan være et nyord eller ord av nyere dato som har preget året. Årets liste preges særlig av ord og fraser fra ordskiftet i politikk og medier. Samtidig viser listen at språket vårt får påfyll av nyord fra ny teknologi og andre nyvinninger.

– Bruken av frasen falske nyheter har eksplodert det siste året, og det er det mest brukte nyordet blant årets kandidater. Frasen speiler kampen om sannferdige nyheter i den offentlige debatten på en helt ny måte, både i Norge og ellers i verden, sier Ole Våge.

Politisk debatt i høyere gir

– Listen er ellers preget av stortingsvalgkampen, og flere av ordene, som imamsleiking og svenske tilstander, viser at norsk politisk debatt har gått over i et høyere gir, hvor spissformuleringer og negative karakteristikker blir stadig vanligere, sier Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøyskole (NHH).

I kåringen av årets ord har Språkrådet blant annet brukt dataverktøy som fanger opp nye ord fra mange store riks- og regionaviser. Kriteriene for å velge ut årets ord er at de skal være aktuelle og mye brukt i år. Ordene skal helst være levedyktige, kreative og ha gode språklige kvaliteter.