Forsvarsdepartementet bekrefter at de er kjent med at russiske landstyrker på Kolahalvøya forstyrret GPS-signalene mens NATO-øvelsen Trident Juncture pågikk.

– Vi følger situasjonen nøye sammen med relevante myndigheter. Som kjent har Utenriksdepartementet ved tidligere anledninger tatt saken opp med russiske myndigheter, skriver Forsvarsdepartementet i en epost til NTB.

Mandag sa Finlands statsminister Juha Sipilä at det er sannsynlig at Russland har stått bak forstyrrelser av GPS-signaler under NATO-øvelsen Trident Juncture.

Barents Observer skrev i begynnelsen av november at passasjerfly i Finnmark hadde opplevd tap av GPS-signaler. Den siste tiden har også fly nord i Finland opplevd ustabile GPS-signaler.