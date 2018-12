Retten festet ikke lit til påstandene om at legen i 30-årene under en date hadde undersøkt den psykisk utviklingshemmede kvinnen nedentil og bedt om sex.

Mannen bekreftet at han hadde møtt kvinnen, som er i 20-årene, på en datingtjeneste på nettet og at de hadde vært hjemme hos henne i en av Bergens omegnskommuner under en date i fjor sommer. Men han nektet straffskyld, og framholdt i retten at han aldri hadde vært i nærheten av underlivet henne og at han ikke spurte henne om de skulle ha sex, ifølge Bergensavisen.

Ifølge legen klaget kvinnen på smerter i ryggen. Derfor masserte han henne, og undersøkte henne med stetoskop.

«Retten har etter en vurdering av bevisene kommet til at det ikke er klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen» står det i dommen.

Han er også frifunnet for kvinnens krav om oppreisningserstatning.