Fredsprisen 2018 går til hjelperen og offeret for seksualisert vold i krig: kongoleseren Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Irakiske Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre.

– Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar, skriver Nobelkomiteen i sin kunngjøring.

– Hensikten er å få det internasjonale samfunnet til å bli bevisst og agere på bruk av voldtekt som våpen i krig. Vi må få slutt på straffefriheten, sier komiteens leder, Berit Reiss-Andersen.

Begge har gitt viktige bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelsen av krigsforbrytelser, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

Arbeid i Kongo

Legen Denis Mukwege har brukt store deler av sitt voksne liv til å hjelpe ofrene for seksualisert vold i Kongo, trekker komiteen fram.

– Etter opprettelse av Panzi-hospitalet i Bukavu i 2008 har doktor Mukwege og hans stab behandlet tusener av pasienter utsatt for slike krenkelser. De fleste overgrepene har skjedd med bakgrunn i en langvarig borgerkrig som har kostet mer enn seks millioner kongolesere livet, står det i begrunnelsen.

Mukwege har gjentatte ganger vært nevnt som favoritt til prisen. Han er blitt omtalt som en supermann, en åndelig kraft og en helt. Men for titusenvis av voldtatte kvinner er Denis Mukwege ganske enkelt legen som reddet dem.

Mukweges langvarige, dedikerte og uegennyttige innsats på dette området kan ikke overvurderes, heter det i komiteens kunngjøring.

– Han har utrettelig fordømt straffefrihet for massevoldtekter, og har kritisert den kongolesiske regjering og andre land for ikke å gjøre nok for å stanse bruken av seksualisert vold mot kvinner som strategi og våpen i krig.

Selv et offer

Når det gjelder Nadia Murad, trekker nobelkomiteen fram at hun selv er et offer for krigsforbrytelser.

– Hun aksepterte ikke de sosiale kodene som tilsier at kvinner skal tie og skamme seg over de overgrep de er blitt utsatt for. Hun har vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak, heter det i begrunnelsen.

Hun ble kidnappet, solgt og brukt som sexslave av IS. Da hun delte sin historie, ga Nadia Murad (24) yazidi-minoritetens krigs- og overgrepsofre et ansikt.

– Vi var flere hundre studenter med drømmer om en jobb og en framtid. Men IS knuste drømmene våre. 3.500 kvinner og jenter holdes fortsatt i fangenskap, sa Murad da hun var i Norge i januar 2016.

Nadia Murad tilhører yazidi-minoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho. I august 2014 gikk IS til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidibefolkningen.

– I Nadia Murads landsby ble flere hundre mennesker massakrert. De yngre kvinnene, herunder mindreårige barn, ble bortført og holdt som sexslaver. I tiden som IS-fange ble Nadia Murad utsatt for gjentatte voldtekter og overgrep. Overgriperne truet med å henrette henne dersom hun ikke konverterte til deres hatefulle og umenneskelige versjon av islam, heter det.