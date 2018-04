Et vagt tips førte til opprullingen av saken om en rekke kritikkverdige boligkjøp i Oslo kommune. For det belønnes Dagens Næringsliv med årets Skup-pris.

Prisen ble delt ut på konferansen arrangert av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (Skup) i Tønsberg lørdag kveld.

– Noen tjener seg rike

– Vi setter enorm pris på en sånn verdsettelse av arbeidet vårt. For oss er Skup-prisen det største man kan vinne som journalist i Norge. Og det er ekstra gledelig å bli premiert for en sak vi mener er svært viktig. Det handler om misbruk av store offentlige penger, penger som skulle brukes på de svakeste i samfunnet, sier DN-journalistene Knut Gjernes, Kjetil Sæter og Lars Kristian Solem til NTB.

Sammen med fotograf Fredrik Solstad brukte de mange måneder på å komme til bunns i saken etter at redaksjonen fikk et tips om at «noen tjener seg rike på å selge leiligheter til Oslo kommune».

500 kjøp

Boligbygg-saken i Oslo er blitt stadig utvidet og omfatter nå 500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner.

En konkursgjenganger og en kommunekonsulent i det kommunale foretaket Boligbygg er siktet av Økokrim for grov korrupsjon etter avsløringene. I tillegg ble byråd Geir Lippestad byttet ut etter at skandalen var kjent.

Også administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg har fratrådt sin stilling etter at skandalen ble kjent, mens hele styret er byttet ut.

Granskes

Kommunerevisjonen skal granske det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av eiendommer de siste årene.

Leder for kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H) har omtalt saken som «en av de største skandalene Oslo kommune har vært utsatt for på lang tid».

Her er de andre premierte

Disse journalistene fikk Skup-diplom for sitt arbeid:

Barnevernsmilliardene - VG - Maria Mikkelsen, Amalie Frøystad Nærø og Shazia Majid

IT-avsløringene i offentlige etater - NRK - Line Tomter og Anne Cecilie Remen

Søppelkrisa- Dagbladet - Vegard Venli, Eiliv Frich Flydal og Ola Strømman

Kystad-avtalen - Adresseavisen - Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise

De forsømte broene - VG- Sondre Nilsen, Øyvind Engan og Mona Grivi Norman

Sogn Avis fikk pris

Landslaget for lokalaviser (LLA) hadde også samling lørdag med prisutdeling i Bodø. Disse vestlandsavisene stakk av med priser og ære, ifølge Medier24:

Sogn Avis fikk LLAs journalistpris, for en omfattende journalistikk rundt barnevernet i Sogn kommune. Saken var skrevet av redaktør Jan Inge Fardal.

Fjordenes Tidende fikk hederlig omtale for reportasjen «Likestilt», ved Jo Carlson, Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero.

Jo Carlson, Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero. Bømlo-nytt for Ung&aktiv.

for Ung&aktiv. Sunnhordland for «Voff».

Ketil Bjærke / NTB scanpix

– Dette var kjempestas

VG vant årets Internasjonal Reporter-pris under samme Skup-konferanse for reportasjeserien «Det hvite raseriet».

Serien er skrevet av journalistene Stian Eisenträger, Ronny Berg og Espen Rasmussen og sto på trykk i VG Helg høsten 2017. Den handler om nasjonalisme og høyreekstremisme i Europa.

– Dette var kjempestas. Tusen takk til juryen og til VG-redaktør Gard Steiro som lot oss reise rundt i nesten et år for å beskrive og kartlegge et fenomen som vi mener forteller noe viktig om vår tid, sier Ronny Berg til NTB.