Senterpartiet har fortsatt ikke fått klarhet i hvem som sendte den sjikanerende meldingen til Liv Signe Navarsete. Hendelsen ble torsdag politianmeldt.

Rett over klokken 10 torsdag leverte Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen, en anmeldelse av trakasseringsmeldingen til politiet i Lærdal, der Navarsete bor.

– Innholdet i meldingen er grovt krenkende, og vi mener det kan være snakk om et mulig straffbart forhold. Politiet får vurdere om handlingen er straffbar og hvordan de vil arbeide videre med saken, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Meldingen ble sendt under en hyttetur i Storlien i Sverige i februar 2016. Verken de åtte Sp-toppene eller de to andre mennene som var til stede på turen, har erkjent å ha sendt meldingen.

– Burde meldt seg

Ifølge Sp-ledelsen har partiet jobbet hardt for å komme til bunns i saken, men uten å lykkes. Sist lørdag ga derfor Vedum meldingens avsender frist til onsdag med å melde seg.

– Den uhørte meldingen skulle Navarsete aldri fått, og vedkommende burde ha meldt seg og beklaget. Meldinger med den type innhold skal aldri sendes, sier han.

Navarsete varslet onsdag kveld hos NRK at hun kommer til å være sykmeldt på ubestemt tid. Den tidligere Sp-lederen fortalte at hun har fått tilbake noen av de samme symptomene som hun hadde i 2014, med blant annet svimmelhet.

Samtidig har Sp-nestleder Ola Borten Moe, som var til stede på den mye omtalte hytteturen, fratrådt sin stilling inntil videre.

NTB scanpix

– Arbeidet hardt

Vedum viser til at saken burde vært oppklart, også fordi ni av deltakerne på turen potensielt ikke har hatt befatning med handlingen.

– Generalsekretæren har arbeidet hardt for å komme til bunns i denne saken slik at Liv Signe skulle få en beklagelse, og for at de potensielt ni som ikke har gjort det, skulle slippe å ha dette hengende over seg, sier Vedum.

Han vil nå gi politiet ro til å behandle saken og varsler at Sps generalsekretær Knut M. Olsen vil bistå politiet hvis det er ønske om det.

– Jeg kan og vil ikke forskuttere konklusjonen fra politiets side. Saken vil etter politiets arbeid bli behandlet og avsluttet etter partiets etiske retningslinjer, sier Vedum.

-Ikke politisak

Eksperter har pekt på at den mye omtalte meldingen neppe er et straffbart forhold.

Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud mener saken ikke bør prioriteres av politiet.

– Hvis vi i det hele tatt har å gjøre med et straffbart forhold her, så framstår ikke denne saken så alvorlig at den etter mitt skjønn bør prioriteres til fortrengsel for andre gjøremål, sa lederen for Oslo statsadvokatembeter til NRK onsdag.

Hvis sexmeldingen ender som en politisak, tyder det på at Sp ikke har håndtert den godt nok, mener likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

– For meg ser det ut til at det ikke er politiet som kan gjøre noe med denne saken. Tilsynelatende har Sp en utfordring internt, og det er nok der løsningen må finnes, sa hun til NTB onsdag.