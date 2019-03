Myndighetene må bli enda tøffere overfor de mest hardbarkede kriminelle gjengene hvis dagens virkemidler ikke er nok til å bekjempe dem, mener Erna Solberg.

– Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår, sa Høyre-leder og statsminister Erna Solberg i sin tale til landsmøtet på Gardermoen fredag ettermiddag.

Hun viste til hvordan gjenger i Oslo «skaper utrygghet og rekrutterer sårbare unge» og frykter at smitteeffekten kan nå også andre byer.

Høyre-lederen fastslo at «en trygg oppvekst varer livet ut» og at det derfor er avgjørende at familier som sliter får hjelp og at barnevernet griper inn når det er nødvendig. Barn og unge skal ha et bredt kultur- og aktivitetstilbud, og «de som ødelegger barns muligheter til en god oppvekst» skal bekjempes.

– Kriminelle gjenger som rekrutterer barn til å gjøre ulovlige handlinger, skal slås hardt ned på. Vi kan ikke være naive. Hvis virkemidlene vi bruker ikke stanser de mest hardbarkede, så må vi ta i bruk tøffere virkemidler og tenke nytt, sa hun.