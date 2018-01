Et brudd på presseetikken som man knapt har sett maken til. Slik omtaler generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund saken om at nettstedet Resett skal ha tilbudt en 26 år gammel mann 400.000 kroner for å stå fram med sin historie om Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix