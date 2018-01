Siden Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise trakk seg, har det kommet sju varsler som også gjelder andre. Høyre beklager at varslerne ikke er tatt på alvor.

– Etter at Kristian Tonning Riise trakk seg tidligere i uka, har saken fått en helt annen karakter. Vi har fått konkrete varslingssaker, konkrete historier fra personer som har hatt ubehagelige opplevelser. Flere har dessverre forsøkt å varsle tidligere. De er ikke fulgt opp på en skikkelig måte. Det er både Unge Høyre og jeg veldig lei oss for. Det har vært en alvorlig svikt, sa Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset på en pressekonferanse i Høyres hus fredag.

Aarset forteller at fram til Tonning Riise trakk seg som Unge Høyre-leder sent onsdag kveld, var dette en sak som handlet om dårlig oppførsel og en kombinasjon av alkohol, pågående sjekking, relasjoner til til dels yngre jenter og personer der maktforholdene var skjeve.

Sju nye varsler

I de to dagene som fulgte, har det imidlertid rent inn med nye varsler. I alt er det kommet sju varsler torsdag og fredag, uten at Høyre vil si noe om hvem eller hva det gjelder.

– Flere går på Kristian, men det er også andre saker. Det er for tidlig å si noe særlig om innholdet i sakene, mest av alt av hensyn til varslerne, og det er de vi tenker mest på nå. Vi følger opp hver enkelt person som har tatt kontakt, grundig og ordentlig. Vi vil stille vår hjelp og bistand til disposisjon dersom noen ønsker det, sier Aarset.

Generalsekretæren sier han for første gang ble gjort oppmerksom på bekymringsmeldinger om Tonning Riise i november i fjor. Selv om partiet nå erkjenner grov svikt i håndteringen av varsler gjennom flere år, i hvert fall fra 2013, vil han foreløpig ikke vurdere sin stilling.

– Akkurat nå bruker jeg alle mine krefter på denne saken og på å håndtere den, sier Aarset til NTB.

Solberg: Alvorlig

Midt i regjeringsforhandlingene med Fremskrittspartiet og Venstre på Jeløya i Moss har Høyre-leder Erna Solberg fått den eskalerende varslingssaken i fanget. Solberg må bare innse at partiet ikke har klart å ta varslere på alvor.

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sier Erna Solberg i en uttalelse NTB har fått.

– Opplysningene som kommer inn, er svært alvorlige og vitner om uakseptabel oppførsel fra Tonning Riise, sier Solberg og lover nå at rutinene skjerpes og at alle som har vært utsatt for uakseptabel oppførsel, må si ifra.

Ikke fått vite alt

Da han varslet sin avgang i et Facebook-innlegg onsdag kveld, understreket Kristian Tonning Riise at det ikke foreligger noen varsler mot ham, og at han aldri med vilje har forsøkt å oppføre seg ufint mot noen. Han erkjente imidlertid at han ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det.

Tonning Riise ønsker ikke å gi flere kommentarer om saken, men generalsekretær John-Ragnar Aarset er krystallklar på at varslene med all tydelighet viser at den avgåtte Unge Høyre-lederen ikke har fortalt den hele og fulle sannheten.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dialogen med Kristian. Men det er et faktum at vi ikke har fått vite alt. Det er selvfølgelig leit. Varslene er tidligere tatt opp med ham, men det er åpenbart at det ikke har vært gjort i tilstrekkelig grad, sier han.

– Nå skal vi gå gjennom alle sakene grundig. Så skal vi komme tilbake til spørsmål om eventuelle sanksjoner, sier Aarset.

Unge Høyre setter nå i verk tiltak, blant annet en dreiebok for håndtering av varsler, totalforbud mot alkohol på Unge Høyres arrangementer på ubestemt tid og etablering av to varslingskontakter utenfor Unge Høyres Landsforbund.