En lastebilsjåfør og tre busspassasjerer ble alvorlig skadd i en kollisjon mellom en buss og en lastebil på Alfaset i Oslo torsdag morgen.

– Den kvinnelige lastebilsjåføren ble sendt til Ullevål med det som først virket som kritiske skader. Etter intensivbehandling på sykehuset beskrives tilstanden nå som alvorlig, men ikke livstruende, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen i 30-årene satt fastklemt i lastebilen en stund etter ulykken.

– Tok bilder først

Sjefen til lastebilsjåføren som ble skadd i ulykken, trafikkleder Anja Nilsson i Suldal Transport, var torsdag på sykehuset, skriver VG. Hun er sjokkert over hvordan sjåføren selv fortalte om folks oppførsel på ulykkesstedet.

– Hun fortalte meg at det første folk gjorde da de så henne sitte fastklemt, var å ta bilder av henne. Hun ba folk slutte og heller ringe etter hjelp. Jeg er helt sjokkert over at folk ikke hjalp til. Det er ikke greit å holde på sånn, sier Nilsson.

Trafikklederen forteller at det etter forholdene går bra med sjåføren.

16 til legevakt

I alt 13 personer fra bussen ble kjørt til legevakten med lettere skader, mens tre passasjerer ble kjørt til legevakten med det som betegnes som noe mer alvorlige skader.

Det var drøyt 40 passasjerer i bussen da ulykken skjedde. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 8.43.

Ulykken skjedde i en sving inne på industriområdet på Alfaset. At det i tillegg var veldig glatt på stedet, mener politiet kan ha hatt betydning.

Granskes

– Det gjenstår å kartlegge nærmere hva som har skjedd, men vi kan nok si at det dreier seg om en møteulykke. Det er lav fartsgrense i området, noe vi er glad for, hvis ikke kunne nok dette ha endt atskillig verre, sier Gulbrandsen.

Politiet, Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport har foretatt sporsikring og grundige tekniske undersøkelser for å analysere ulykken.