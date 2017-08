Statens Vegvesenet vil ikke gi Sykkel-VM i Bergen fritak fra å betale bompenger under mesterskapet. Det betyr en ekstraregning på rundt 150.000 kroner.

– Det er høyst uvanlig at en arrangør må betale bompenger under VM og andre større sykkelritt i utlandet, sier president i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemann, til NRK.

Han er overrasket og skuffet over avslaget. Bergen 2017 søkte om fritak fra bompenger under selve rittet, fra 8.00-19.00 på hverdager.

– For bompengeringen i Bergen er det ikke åpnet for fritak under idrettsarrangement eller lignende, skriver Statens vegvesen i avslaget.

Arrangøren opplyser at de har 105 biler i sving, i tillegg kommer lagbilene til over 80 deltakernasjoner som skal følge syklistene i løypen.

Tiedemann, som også er president i organisasjonskomiteen for Bergen 2017 frykter at alle bompasseringene vil føre til en solid regning i størrelsesorden 150.000 kroner.

Seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen ønsker ikke å si noe om avslaget utover at avslaget er i tråd med gjeldende regelverk.

– Arrangøren bør ta kontakt med Bergen Bompengeselskap for å ordne med Autopass-brikker, så sparer de noen kroner på rabattene, sier Bauge.

Sykkel-VM 2017 starter 17. september.