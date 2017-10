I en oppdatert biografi forteller Per Egil Hegge om hvordan kongeparet ble evakuert da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Kong Harald og dronning Sonja var da på ferie. Kongeparet hadde feriert på sitt landsted på Mågerø ved Tjøme i Vestfold siden midten av juni, men akkurat denne dagen tok de turen over fjorden for å besøke Märtha Louise og Ari Behn på Bloksberg i Hankøsundet, skriver VG , som har fått tilgang til Hegges nye utgave av kongebiografien «Kongen. Harald V av Norge».

Klokken 15.25, midt under kongens familiebesøk, eksploderte bomben ved Høyblokka i regjeringskvartalet. På det tidspunktet var det ingen som visste hvem som sto bak eksplosjonen. Det var heller ingen som visste om den var del av et omfattende angrep rettet mot selve statsapparatet med statsoverhodet i spissen. Derfor ble det besluttet at kongeparet snarest måtte returnere til Mågerø, der sikkerheten var høyere, skriver Hegge i boken.

Slottet i Oslo var praktisk talt ubemannet akkurat da. Garden var på plass, men de fleste i kongehusets stab var på sommerferie.

Detaljene om hvor kongeparet oppholdt seg da det smalt i Oslo, har ifølge VG ikke vært skrevet om tidligere.

– Jeg har det fra gode kilder. Fra folk som har forutsetning for å vite det, sier forfatter Per Egil Hegge.

Hans biografi om kong Harald kom ut i 2006, men kom fredag i oppdatert utgave med kapitler om de siste ti årene.

Boka har også mange nye bilder fra kong Haralds barndom. Bildene dukket opp i et stort arkiv etter fotograf Gunnar T. Sjøwall, som barnebarna hans fikk tilgang til i 2013. Sjøwall samarbeidet med kongefamilien fra slutten av 1920-tallet og tok blant annet bilder av prins Harald på dåpsdagen. Den lille prinsen ligger i babykurven med de stolte storesøstrene stående bak.