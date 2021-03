FHI: Alle over 18 får første dose innen midten av juli

Innen midten av juli skal alle over 18 år ha fått sin første dose med koronavaksine, ifølge det nye vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet.

Sykepleiere fra Bærum kommune fyller sprøyter med Pfizer-vaksine på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB

FHI la tirsdag frem et nytt scenario basert på nye anslag for når vaksinene ankommer. Det er ingen store endringer, opplyser visedirektøren for koronavaksinasjonsprogrammet Jasper Littmann til NTB.

– Vi har kommet så langt at vi vet omtrent hvordan hastigheten blir fremover, sier han.

– Hvor sannsynlig er dette scenarioet?

– Det blir mer og mer sannsynlig jo lenger vi kommer. Dette er det mest realistiske vi kan legge frem nå, sier Littmann.

Forskjøvet én uke

Sammenliknet med det forrige scenarioet er tidspunktet for når hele den voksne befolkningen skal ha fått tilbud om sin første vaksinedose, forskjøvet med om lang én uke, fra begynnelsen til midten av juli.

Størst forsinkelse er det for gruppen «helsepersonell». Her er tidspunktet for første dose forskjøvet fra 3. uke i april til 3. uke i mai.

Også personer mellom 55 og 74 år med underliggende sykdommer må belage seg på å måtte vente en uke ekstra på det ettertraktede nålestikket.

Slått sammen

I det nye scenarioet er prognosene for et nøkternt og et optimistisk scenario slått sammen og er nærmest identiske. Hovedgrunnen er større sikkerhet når det gjelder leveringstidspunkt for de vaksinene som nå er i aktiv bruk i Norge.

Per i dag er det vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna, mens de første vaksinene fra Johnson & Johnson er ventet i midten av april.

– Vi har stor tro på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, sier Littmann.

Astrazeneca

I tillegg kommer Astrazeneca-vaksinen, som er satt på pause. Pausen varer foreløpig til uke 15 eller 12. april.

– I scenarioet antas det at Astrazeneca vil tas i bruk igjen, sier Littmann.

FHI har også oppjustert de forventede leveransene fra Astrazeneca sammenliknet med det forrige scenarioet fra 12. mars.

Men det er ikke ensbetydende med at FHI har konkludert i saken om hvorvidt vaksinen skal tas i bruk igjen, etter flere dødsfall som følge av blodpropp og blødninger, understreker visedirektøren.

– Det kan endre seg. Da vi måtte oppdatere scenarioet igjen, sier Littmann.

Dropp = forsinkelser

Dersom FHI velger å droppe Astrazeneca-vaksinen, vil det medføre nye forsinkelser i programmet.

– Det vil nok forsinke programmet med en til to uker, sier Littmann.

I tillegg er de første leveransene av ytterligere to vaksiner, Curavac og Novavax, ventet i juni. Men ettersom disse kommer såpass sent, vil de ha begrenset effekt på vaksinetempoet.

– Det er såpass sent i prosessen at vi antakelig har kommet langt nok med de andre vaksinene. Da har vi fått nok doser fra de andre produsentene til å dekke behovet i Norge, sier Littmann.

Vel 620.000 personer er så langt vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk. Noe over 270.000 har fått andre dose.