To fløyet til sykehus etter at bil kjørte ut og falt ti meter ned i elv i Bardu

De to personene som satt i bilen som kjørte ut i en elv i Bardu lørdag ettermiddag, er reddet ut og er fløyet til sykehus i Tromsø.

En bil med to personer kjørte av veien, falt 10 meter ned og havnet i en elv i Bardu lørdag ettermiddag. De to er berget ut og fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang. (OBS kreditering). Foto: Jon Henrik Larsen / Salangen-nyheter.com / NTB

Nødetater og ambulansehelikoptre kom til ulykkesstedet i Bardu lørdag der to personer ble reddet ut av en bil som styrtet 10 meter ned i en elv. (OBS kreditering). Foto: Jon Henrik Larsen / Salangen-nyheter.com / NTB

– Begge flys til Universitetssykehuset i Nord-Norge med ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Lars Meland i Troms politidistrikt til TV 2.

Ulykken skjedde rett ved Strømsli bru i Troms og Finnmark. Det er et fall på cirka 10 meter ned til elva.

Et helikopter fløy dykkere til stedet som deltok i arbeidet med å få dem på land.

I elva i en time

Politiet meldte at bilen ble delvis fylt med vann. Kjøretøyet sto en god stund i elva samtidig som politiet hadde kontakt med de to i bilen.

– Dette var en ganske langvarig og intens redningsaksjon. De to har vært i vannet i en time før de ble reddet ut. Årsaken til at de havnet i vannet er ukjent, men vi registrerer at det er svært glatt på stedet. I tillegg skjedde ulykken like ved en ganske skarp sving, sier Meland til NRK.

Det ble gitt behandling på ulykkesstedet, som ligger langs Altevannsveien, om lag halvannen mil sørøst for Setermoen.

HRS berømmer arbeidet

Hovedredningssentralen Nord-Norge berømmer redningsarbeidet og skriver på Twitter at det er et godt eksempel på samhandling mellom nødetater og redningsressurser.

330-skvadronen i Bodø var også involvert, og et redningshelikopter ble sendt mot ulykkesstedet.

Politiet sendte ut meldingen om utforkjøringen klokka 17.43 lørdag.