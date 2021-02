Sjøforsvaret jobber dag og natt for å få skipene godkjent. Nye alvorlige feil er oppdaget etter «Ingstad»-havariet.

Store luker er sveiset igjen. Nye alvorlige feil er oppdaget etter «Ingstad»-havariet.

Den digre blokken er fortsatt et landemerke der den ligger i lien oppe i Bjørndalsskogen, tvers overfor den norske marinens hovedbase Haakonsvern.

Under den kalde krigen bodde det påfallende mange russere her. De hadde god oversikt over når norske stridsfartøyer var i havn, og ikke.