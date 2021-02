Nå havner «Ingstad»-havariet i rettssalen. Sjøforsvarets ledelse advarer mot sterk kritikk av mannskapet.

Den nye rapporten om «Ingstad»-havariet er skrevet to år etter hendelsen. Faren for etterpåklokskap er stor, sier sjefen for Sjøforsvaret.

Publisert Publisert Nå nettopp