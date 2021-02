Nå havner «Ingstad»-havariet i rettssalen. Sjøforsvarets ledelse advarer mot sterk kritikk av mannskapet.

Den nye rapporten om fregatthavariet er skrevet to år etter hendelsen. Faren for etterpåklokskap er stor, sier sjefen for Sjøforsvaret.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden