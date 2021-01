Ny omkommet identifisert etter leirskredet i Gjerdrum

Charlot Grymyr Jansen (født 1989) ble mandag ettermiddag bekreftet omkommet i skredet på Ask i Gjerdrum.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Charlot Grymyr Jansen ble funnet i skredmassene søndag 3. januar.

Dermed er til sammen seks av de sju som er funnet omkommet etter skredet, identifisert.

Lørdag opplyste politiet at Eirik Grønolen, født 1989, ble funnet død i skredmassene dagen før. Søndag offentliggjorde de at Lisbeth Neraas, født i 1966, Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, født i 1980, Alma Grymyr Jansen, født i 2018, ble funnet omkommet lørdag, og at det var Marius Brustad som ble funnet omkommet søndag.