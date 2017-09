Det brant flere steder i Oslo natt til onsdag. Politiet tror brannene på Kampen, Tøyen og Grønland har en sammenheng.

Like før midnatt måtte politiet i Oslo rykke ut til en markise som brant ved en barnehage ved Tøyen. Om lag en time senere brant det ved Kampen skole.

– Det brenner i et bygg rett ved Kampen skole. Det skal også brenne i noen biler, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB ved midnatt. Brannen startet i et skur med barnevogner tilhørende en barnehage. I tillegg brant to biler på stedet.

Like etter måtte politiet igjen rykke ut, denne gang til brennende papp i samme område. Kun 20 minutter senere brant en konteiner på Grønland, ifølge TV 2.

– Tid og sted tyder på at brannene har sammenheng. Vi jobber ut fra en teori om at en eller flere har tent på, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til kanalen.

Politiet har gjennom natten søkt etter to personer.

– Vi har fått vite at to personer var i området, men kan ikke vite om de er tilknyttet brannene, sier Hekkelstrand.

Alle fire brannene ble raskt slukket, men operasjonslederen sier de kommer til å etterforske bredt i dagene og ukene som kommer.

– Det er alvorlig om noen går rundt og tenner på ting, sier han.