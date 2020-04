Nye kriterier: Nå skal alle med symptomer testes

Nye kriterier: Nå skal alle med symptomer på korona testes

Myndighetene endrer kriteriene for koronatesting. Nå er testkapasiteten utvidet så mye at alle med symptomer kan testes.

NTB

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Fra i dag kan kommuner som allerede har kapasitet, teste alle med symptomer. De kan bare gjøre dette. Andre igjen har mer som må på plass, sa Høie.

Bakgrunnen for den økte testkapasiteten er et gjennombrudd som forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har stått for.

– På rekordtid har de utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagenser, sa Høie.

Den nye metoden benytter nanoteknologi, små magnetiske kuler som trekker arvemateriale ut fra virus. En av grunnene til at testkapasitet ikke har vært så høy som myndighetene har ønsket, har vært mangel på reagenser.