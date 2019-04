Mange regner med å få penger igjen på skatten, men ikke alle ser frem til oppgjørets time. Hver niende nordmenn sier i en fersk undersøkelse at de gruer seg.

I en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for SpareBank 1 svarer at 11 prosent av de spurte at de gruer seg til å gå gjennom skattemeldingen sin. Blant de mellom 25 og 34 år er andelen høyeste, hele 23 prosent har klump i magen. Aldersgruppen over 67 år er mest avslappet, der er det kun 4 prosent som gruer seg.

Regionalt sett er det ikke så store forskjeller, men det er i Nord-Norge de er mest urolige, 18 prosent svarer at de gruer seg. På Sørøstlandet svarer bare 6 prosent det samme. I resten av landet er det fra 9 til 12 prosent som gruer seg til å se på oppgjøret.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 sier til NTB at det ikke er så rart mange gruer seg, for mange svarer også at de har liten eller ingen oversikt over hvor mye de får tilbake eller må ut med i restskatt.

– Uten oversikt er det ikke rart at mange gruer seg til å åpne årets skattemelding. Men det er ikke store innsatsen som skal til for å få oversikten du trenger, og unngå at skattemeldingen blir et stressmoment i hverdagen, sier Gundersen.