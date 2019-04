Losen, vaktsjefen på fregatten og en ansatt på trafikksentralen er mistenkt.

Det var NRK som meldte nyheten først. Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne forteller at de tre personene har vært mistenkt lenge, og at de er blitt det i kraft av ansvaret de besitter på sine respektive enheter.

– Losen hadde en rolle om bord i et av de impliserte fartøyene. Da har han et ansvar, og så er det et spørsmål om dette også deles med kaptein på Sola. Det er noe som vi må se nærmer på.

– Han hadde en rolle om bord i et av de impliserte fartøyene som los. Da har han et ansvar, og da er det spørsmål om dette deles med kapteinen på Sla. Det er noe som vi må se nærmere på.

– Hvorfor er vaktsjefen på fregatten mistenkt?

– Det samme gjelder han. Han er ansvarlig på broen på et annet implisert fartøy. Når to fartøy kolliderer av en eller anenn grunn, så har noen et ansvar.

– Er mistanken mot de to styrket eller svekket som følge av etterforskningen?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Trafikksentralen på Fedje

– Hvorfor er en ansatt på trafikksentralen på Fedje mistenkt?

– Han har også en rolle i dette, i kraft av å være trafikkpoliti i ansvarsområdet. Da er det spørsmål om han har gjort jobben sin godt nok som trafikkoperatør.

– Kan alle personene bli siktet?

– Det er for tidlig å si, men rent teoretisk kan de det.

– Hvorfor velger dere å gi de status som mistenkt nå?

– Er det aktuelt å ta ut siktelse i nær fremtid?

– Det er alt for tidlig å konkludere.

– Hvor lenge varer etterforskningen?

– Vi håper på få noe ferdig før sommeren. Men vI er litt avhengig av at en del andre aktører også må bli ferdig.