Regjeringen vil likevel prøve å hente hjem foreldreløse barn av norske IS-deltakere. Skuffende og uklokt, mener Frps Per-Willy Amundsen. Ikke nok, mener andre.

I NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen varslet statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen likevel jobber med en mulig hjemhenting av foreldreløse barn med norsk tilknytning fra IS-områdene.

Solberg understreker at det i dag ikke er aktuelt for regjeringen å hente hjem verken IS-krigere eller mødrene til deres barn, men at det jobbes med å finne og identifisere foreldreløse barn med norsk statsborgerskap eller barn som er født i IS-områder av norske foreldre.

Signalene fra Solberg blir opplevd som en klar snuoperasjon fra regjeringen, som tidligere har signalisert at norske myndigheter ikke vil gå aktivt ut for å hente hjem personer med norsk tilknytning fra de tidligere IS-områdene.

Splittet regjering

Reaksjonene fra politikere i de fire regjeringspartiene viser Solbergs krevende balansegang i saken.

«Godt, og eneste riktige, at @erna_solberg vil hente hjem barn som er foreldreløse/forlatte. Det haster! Samtidig må jeg innstendig oppfordre til å hente hjem de øvrige barna også. Gi barnas mødre tilbudet; Norge kan hente barna deres til slektninger og hjelpeapparat her hjemme», tvitret Venstres stortingsrepresentant Abid Raja tirsdag formiddag.

I Fremskrittspartiet er imidlertid reaksjonene svært negative.

Per-Willy Amundsen, som er tidligere justisminister i Solbergs regjering og som nå sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, kaller utspillet fra statsministeren uklokt og skuffende.

– Min frykt er at man åpner en dør som det blir veldig vanskelig å lukke. Barna kan brukes som anker for familiegjenforening. I verste fall kan dette være billetten for IS-krigere til Norge, sier Amundsen.

Han sier han har fått en rekke SMS-er med sterke reaksjoner fra folk i partiet etter Solbergs signaler.

Amundsen sier han tolker Solbergs utspill som en hånd ut til KrF, som har landsmøte i helgen.

– Men dette er viktige saker for Frp, og jeg mener man bør ta hensyn til det nest største partiet i regjeringen, sier han.

KrF-ledelsen uttalte på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at partiet også i første omgang kun vil hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere.

– Vi er opptatt av å begynne i en ende. Da vil vi først hjelpe de foreldreløse, sa fungerende leder Olaug Bollestad.

Redd Barna: Mødrene må også hentes

Humanitære organisasjoner som jobber i områdene, er glad for Solbergs signal, men er tydelig på at det ikke er godt nok å bare hente de foreldreløse barna til Norge.

– Av hensyn til barna må også de som har foreldre i live, få hjelp til å komme hjem – sammen med mødrene sine, sier Monica Sydgård, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna, i en uttalelse.

– Å skille barna som har opplevd krig fra mødrene sine, vil kunne traumatisere dem enda mer siden mor kan være deres eneste omsorgsperson, sier hun.

Aftenposten skrev tirsdag om fem norske barn mellom ett og sju år som de har møtt i flyktningleiren al-Hol i Syria. Ifølge avisens opplysninger skal faren, en 31 år gammel norskafrikaner, være drept, og moren, en etnisk norsk kvinne, skal ha forsvunnet da hun gikk for å hente vann til barna. De to eldste barna skal være født i Norge og barna snakker flytende norsk, ifølge avisen.

Redd Barna sier forholdene i leieren er forferdelige og sier det haster å få barna hjem.

– Påfallende forsvinning

Solberg sier norske myndigheter ikke hadde kunnskap om de fem norske barna før Aftenpostens sak tirsdag.

– Vi vet foreløpig ikke hvem som er norske barn, særlig ikke hvis de er foreldreløse. Vi må konstatere deres identitet og nasjonalitet og gi dem et norsk statsborgerskap hvis de har norske foreldre. Det er ganske krevende, sier hun.

– Det er viktig at norske myndigheter har strenge krav til DNA-testing og fødselsattest og gjør alt de kan for å sjekke at det stemmer at mor og far er borte. Det er påfallende at mor plutselig er borte, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim i en kommentar til NTB.

Per-Willy Amundsen mener Norge heller bør jobbe for å gjøre forholdene i leirene bedre for barna som er der enn å hente dem hjem.