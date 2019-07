Antallet private sykehjemsplasser i Norge har gått ned med 11 prosent på tre år, til tross for borgerlig regjering, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Norge i 2018 var knapt 10 prosent av 39.572 sykehjemsplasser private plasser, en nedgang fra 2017 på 5,1 prosent. Sammenlikner man med 2015, blir nedgangen 11,5 prosent, skriver Sykepleien og viser til tall fra SSB.

I rene plassantall var det i 2015 4.397 private sykehjemsplasser, mens i 2018 var disse redusert til 3.883. Det vil si 514 færre plasser.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) synes det er trist med nedgangen og peker på Oslo når hun forklarer hva den skyldes.

– En av de største reduksjonene i private plasser ser vi i Oslo. Her har Ap, SV, MDG og Rødt lagt ned 146 sykehjemsplasser siden i fjor. Av disse er 70 private. Byrådet har lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden de kom til makten og verst har det gått utover private sykehjemsplasser, sier hun.

– Må begynne å snakke sant

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, reagerer på at Listhaug legger all skyld på Oslo for nedgangen.

– Det stemmer ikke at det er flest private sykehjemsplasser vi har redusert. Det er faktisk de kommunale, med 54 prosent. 17 prosent av de nedlagte plassene er private, kommersielle, mens 29 prosent er private, ideelle, sier hun.

Siden 1. januar 2016 har Oslo byråd lagt ned totalt 432 sykehjemsplasser. Av disse er 232 kommunale, 126 private, ideelle og 74 private, kommersielle sykehjemsplasser.

– De er bare midlertidig lagt ned, fordi det var på høy tid med en fornying av bygningsmassene etter at det borgerlige styret hadde neglisjert dem over så mange år. Vi pusser opp og vedlikeholder, sier hun.

Mistillitsforslag

I juni fremmet Fremskrittspartiets Aina Stenersen og bystyrekollega Carl I. Hagen et mistillitsforslag mot byrådet i Oslo. Årsaken var det partiet mener er en betydelig svekket eldreomsorg.

– Vi observerer med stigende forbauselse at byrådets politikk innen eldreomsorgen medfører et dårligere tilbud til mange som trenger en sykehjemsplass og at private og ideelle sykehjem blir nedlagt på tross av store protester fra brukere, pårørende og ansatte, sa Stenersen, fraksjonsleder for Frp i Oslo bystyre, i en pressemelding.

Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap, omtalte mistillitsforslaget som «veldig snodig og useriøst». Han mente også at en erfaren politiker som Carl I. Hagen burde ha holdt seg for god til å fremme det.

– Frp fremmer mistillit mot byrådet, fordi de gjennomfører den politikken bystyret har vedtatt og følger norsk lov. Vi pusser opp og bygger nye sykehjem som har den kvaliteten som de eldre fortjener, og erstatter umoderne sykehjem med dårlig kvalitet. Frp er ensidig opptatt av sykehjemsplasser og fremmer mistillit som politisk markering. Det er useriøst, sa han.