Gjenåpningen av Norge settes på vent

Regjeringen innfører skjenkestopp og tråkker på bremsen for en rekke planlagte grep for gjenåpning. – Viktig å beholde kontrollen, sier helseministeren.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Regjeringen setter bremsene på i gjenåpningen av samfunnet etter økte smittetall den siste tiden, varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB-Bibiana Piene

– Den siste tiden har vi sett økt smitte i samfunnet. For å beholde kontrollen må vi derfor tråkke på bremsen for videre gjenåpning og sette inn tiltak på nytt, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Oppbremsingen skjer for å sikre at barnehager, skoler, sykehjem og arbeidsplasser kan holdes åpne, understreker han.

Tar ingen sjanser

Regjeringen vil derfor ikke åpne for flere enn 200 personer på arrangementer, og breddeidretten blir ikke åpnet fra 1. september som planlagt. På kinoer og i konferansesaler må det fortsatt være én meters avstand.

– Jeg vet at mange innen kulturliv, idrettsliv og næringsliv har ventet og håpet på lettelser, og at mange kommer til å bli skuffet. Men vi kan ikke ta sjansen på at smitten øker ytterligere. Derfor kan vi ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker, sier Høie.

I tillegg blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet fra og med lørdag kveld.

Smitten har økt fordi folk ikke har vært flinke nok til å følge reglene og rådene, sier Høie.

– Smittesporingsarbeidet har blitt vanskeligere og mer tidkrevende fordi flere enn anbefalt har vært sammen, og fordi flere møtes på flere steder. Derfor kan vi ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker nå. Vi må bremse for å unngå en bråstopp der vi må stenge ned store deler av samfunnet igjen, slår han fast.

Ikke munnbindpåbud

Myndighetene vil foreløpig ikke komme med et påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, men innen 14. august kan man vente seg nye anbefalinger, varsler Høie.

Han understreker samtidig at munnbind ikke er noe alternativ til avstandsbestemmelsene.

– Meteren beskytter betydelig bedre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjoner der det er vanskelig å holde på meteren. Da kan munnbind være et godt supplement i rushtiden, sier han.

Grunnen til at regjeringen ikke innfører en anbefaling nå, er at dette krever kampanjer om riktig bruk, samt å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet.

Høie oppfordrer samtidig alle som har mulighet, til å gå eller sykle til jobb, og at arbeidsgivere legger til rette for bruk av hjemmekontor.

– Unngå reiser

Regjeringen anbefaler også nordmenn å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land.

– Økt reiseaktivitet har medført økt smitte i Norge. Vi fraråder nå alle unødvendige reiser til utlandet. Dette betyr også at vi heller ikke åpner for reiser fra land utenfor EU/EØS-området med det første, sier Høie.

Helsedirektoratet arbeider nå med å få opprettet sentre for koronatesting på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner.

Samtidig må reisende som ankommer fra såkalt røde land, ha på munnbind når de kommer til Norge og er på vei hjem i karantene, og det er fare for å møte andre.

– Sårbare

Høie understreker alvoret i smitteutbruddene i Norge den siste tiden.

– Lave smittetall fikk oss kanskje til å glemme alvoret. Utbruddene de siste ukene viser hvor sårbare vi er, understreker helseministeren.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener koronapandemien kan være den mest alvorlige helsesituasjonen i vår levetid.

– Den situasjonen vi er i, er kanskje den mest alvorlige helsesituasjonen som vi som lever nå, vil stå i igjennom livet vårt, sier han.

I begynnelsen av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering av gjenåpningen og smittesituasjonen i Norge.