Sterke reaksjoner på rasismeanmeldelse av Antonsen: – Ingen fortjener dette

(Aftenposten:) Reaksjonene har vært sterke etter at Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for hatefulle ytringer. Tirsdag ettermiddag beklaget Atle Antonsen selv på Facebook.

Tirsdag la Jirde Ali ut et innlegg på Facebook der hun forteller i detalj om det som skal ha skjedd for tre uker siden.

«SHUT THE FUCK UP» og «du er for mørkhudet til å være her» er blant det Atle Antonsen skal ha sagt til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali på et utested. Saken er anmeldt til politiet.

Tirsdag la Jirde Ali ut et innlegg på Facebook der hun forteller i detalj om det som skal ha skjedd.

Aftenposten har vært i kontakt med Antonsen som sier det er en trist og ubehagelig sak.

– Men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå, skriver Antonsen i en SMS til Aftenposten.

Antonsen beklager

Tirsdag kveld publiserte Antonsen et innlegg på sin egen Facebook-side. Der beklager han overfor Sumaya Jirde Ali.

«Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat, endte i katastrofe. Det kan jeg takke én person for: meg selv», skriver han.

Antonsen skriver videre:

«Den som ble utsatt for katastrofen, er Sumaya Jirde Ali. Denne kvelden møtte hun en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting. Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum.»

Jeg har alltid respektert Sumaya. Hun er et forbilde og en sterk og viktig stemme. Det var mitt utgangspunkt da jeg gikk bort for å snakke med henne. Det gikk som alle forstår skikkelig galt.

Unnskyld, Sumaya Jirde Ali. Unnskyld, dere andre som var til stede den kvelden. Og unnskyld til alle dere andre som blir lei seg eller forbanna over mitt ekstremt klønete forsøk på å være morsom. Dette var ikke morsomt. Dette er ikke morsomt. Det kommer aldri til å bli det heller.

Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv.

Jeg vet hvilke verdier jeg har, og hva jeg står for. Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv.»

Hendelsen skal ha funnet sted på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo.

Venninne bekrefter

Aftenposten har også forsøkt å komme i kontakt med de andre navngitte i innlegget. Foreløpig har de ikke svart på Aftenpostens henvendelser.

Venninnen som var til stede, Cathrine Linn Kristiansen, bekrefter overfor Aftenposten det Ali skriver.

– Det stemmer det som står der. Jeg har også vitnet hos politiet om saken, sier Kristiansen.

Hun beskriver at Antonsen opptrådte «veldig aggressivt».

I etterkant av publiseringen har reaksjonene strømmet på.

– Det eneste riktige

Mala Wang-Naveen er én av mange som har reagert på historien. Hun er forfatter og samfunnsdebattant og er redaktør for tekstsamlingen «Norsk nok» som kom ut i år. Hun har tidligere også jobbet i Aftenposten.

– Det gjenstår å se hvordan Atle Antonsen forklarer seg om denne saken, men slik det fremstår nå, er det naturlig å dra paralleller til en sak som nettopp har vært i rettssystemet.

Wang-Naveen tenker på saken der VGTV-profilen Bernt Hulsker ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd.

Hun mener videre at dette er en veldig trist sak.

– Jeg er så skuffet over Atle Antonsen. Og hvis fremstillingen stemmer, har det vært vitner til stede som bare så på og ikke grep inn, sier Wang-Naveen, og legger til:

– Få er blitt så mye utsatt for rasisme som Sumaya og så kommer dette i en situasjon der hun føler seg trygg, sier Wang-Naveen.

Hun mener Jirde Ali har gjort det eneste riktige ved å anmelde saken.

– Har det ikke bra

Hasti Hamidi er SV-politiker og venn av Sumaya Jirde Ali. Hun var med Jirde Ali da hun anmeldte hendelsen.

– Hun ble møtt på en ryddig og god måte av politiet, sier hun og legger til at Jirde Ali er forberedt på reaksjoner, sier hun til Aftenposten:

– Det var riktig å anmelde og riktig å gå ut offentlig. Det kan kanskje forebygge at noe slikt skjer igjen. Men dette har ikke vært en enkel prosess, og vi ser allerede nå at det kommer reaksjoner mot Sumaya. Det er hun forberedt på, men det er klart, hun har det ikke bra. Hun har vært veldig preget de siste ukene.

– Et forbilde

Mange har valgt å legge igjen støtteerklæringer under Jirde Alis innlegg på Facebook. En av dem er filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen:

«Det er så bra du tar affære og anmelder. Jeg er sikker på at det koster å stå i det, men takk fra meg og alle andre, unge og gamle, som har vært utsatt for lignende hendelser – enten i «vitseform» eller i dypt alvor», skriver han:

«Selv gjemte jeg meg i mange år bak selvironi om hudfargen min, og nærmest inviterte andre til å tulle med det i et forsøk på å bli godtatt. Det har jeg sluttet med. Du er et forbilde. Takk for at du står i det. Skulle ønske du slapp.»

Også komikeren Abu Hussain har gitt uttrykk for at han er skuffet over Antonsens oppførsel. Han skriver følgende på egen instagramkonto:

«Triste med hele saken for meg er at jeg har sett opp til Atle hele livet. Team Antonsen var favorittshowet mitt. Jeg var så starstrucked første gang jeg møtte han, at jeg bare smilte dumt hele uken. Dette sårer meg og fler mer enn det gjør oss sinte. Ingen fortjener dette (...)»

