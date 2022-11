Johan Golden om Atle Antonsen: – Det han gjorde var 100 prosent rasistisk

– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk, sier Johan Golden om sin venn og kollega Atle Antonsen.

Komiker Johan Golden, her under Idrettsgallaen 2021 i Oslo.

NTB

Komikeren uttaler seg om rasismeanmeldte Antonsen på NRK-programmet Nytt på Nytt, som ble spilt inn på torsdag og kommer på TV fredag.

Golden er en svært nær venn av Atle Antonsen, og de to har samarbeidet tett i en årrekke, blant annet i radioprogrammet «Misjonen» på P4, skriver NRK.

– Det er en forferdelig dårlig dag for alle som mener rasisme ikke finnes i Norge. De sliter, sier Golden ifølge rikskringkasteren.

Han sier den eneste det er synd på i denne situasjonen, er Sumaya Jirde Ali (24). Tirsdag ble det kjent at hun har anmeldt Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på et utested i Oslo for tre uker siden.

– Den er bare én person det er synd på her, og det er Sumaya. Hun har blitt skjelt ut hele livet, hun er blitt drapstruet. Så skal hun kose seg en kveld og da blir hun skjelt ut av en gammel komiker, sier Golden.

Saken er etterforsket av Oslo-politiet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd og er oversendt Statsadvokaten for påtaleavgjørelse.