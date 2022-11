Klimaaktivister har tilgriset Monolitten i Vigelandsparken

Klimaaktivister har tilgriset Monolitten i Vigelandsparken i Oslo med maling. De krever umiddelbar stans i all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.

Aksjonister fra Stopp oljeletinga har griset til Monolitten i Vigelandsanlegget.

Politiet fjernet aksjonistene fra Stopp oljeletinga som griset til Monolitten i Vigelandsanlegget.

Aksjonister fra Stopp oljeletinga har griset til Monolitten i Vigelandsanlegget.

NTB-Ole Henrik Tveten

Fredag formiddag tilgriset to aksjonister fra Stopp oljeletinga Monolitten med oransje maling.

Klimaaktivistene opplyser i en pressemelding at aksjonen er gjennomført som en reaksjon på det de mener er et skuffende klimatoppmøte i Egypt.

– COP27 var en syltynn drøm som ble til en stor skuffelse, og nok et år der Norge tilbyr 53 letelisenser venter oss. Verdens regjeringer styrer oss mot sosial kollaps, og det kommer til å se ut som Monolitten, sier Anne Klenge (24), som var en av aksjonistene, i pressemeldingen.

De krever at regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.

Kan vaskes av

Monolitten er en 17 meter høy steinsøyle som står midt i Vigelandsparken i Oslo. Monolittplatået er omgitt av en sirkeltrapp med 36 figurgrupper. Både steinsøylen og flere av figurgrupper er tilgriset med maling.

– Dette kan vaskes av, så jeg tror ikke Monolitten tar så mye skade av det, sier den andre aksjonisten, Joachim Skahjem (24), til TV 2.

Nekter

Klokken 12.30, en halv time etter at politiet ankom parken, opplyste politiet til NTB at de to aktivistene var bortvist fra stedet, men at de nektet å etterkomme politiets pålegg.

– Hvis det ikke blir bortvisning, må vi vurdere å pågripe, sier krimleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt.

Aktivistene er fra samme gruppe som nylig forsøkte å skade Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet, og som ved flere anledninger har satt seg i veibanen for å stoppe trafikken i store byer.