Forsvaret og politiet øver årlig på terrorangrep – men aldri mot gassrørledninger

Politiet og Forsvaret øver hvert år på terrorangrep mot norsk kontinentalsokkel. Her fra en tidligere anti-terrorøvelse der beredskapstroppen aksjonerer mot et kapret supplyskip.

(Aftenposten) Angrep på norske gassrør blir kalt det verst tenkelige som kan skje. PST advarte om sabotasje senest i 2020. Men politiet og Forsvaret har ikke øvd på akkurat det.

Gasslekkasjene i Østersjøen gjør at krigen i Ukraina rykker nærmere. Frykten nå er at det skal skje liknende eksplosjoner på norske gassrørledninger. Har vi trent på et slikt scenario?

I juni trente Forsvaret og politiet på terroranslag mot norske olje- og gassinstallasjoner. Det gjør de hvert år.

Men beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet sier nå at de ikke har øvd på angrep rettet mot gassrørledninger.

– Jeg har ikke oversikt over alle scenarioer som har ligget til grunn for øvelsene som har pågått i mange år. Men jeg kjenner ikke til at vi har øvd konkret på angrep rettet mot gassrørledninger, sier Vangen til Aftenposten.

– Trener regelmessig

Det politiet og Forsvaret øver på, vil være nyttig uansett, mener hun.

– Oppgavene og samhandlingen vi øver på, vil være av nytte også ved håndteringen av hendelser som ikke er eksakt like de scenarioene som ligger til grunn for øvelsen.

Forsvaret ønsker ikke å svare på om de har øvet på dette konkret.

– Forsvaret bistår blant annet politiet med terrorberedskap offshore. Dette trener vi regelmessig på, skriver Stine Barclay Gaasland, oberstløytnant og pressekontakt i Forsvaret, i en e-post.

Fra en øvelse mellom Forsvaret og politiet i Mosjøen i 2012. Målet med øvelsen er å øve tettere samhandling mellom enheter og spesialstyrker fra Forsvaret og politiet. Spesialstyrkene fra Forsvarets spesialkommando (FSK) deltok på øvelsen.

PST advarte i 2020

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i flere år advart om at russisk etterretningstjeneste innhenter informasjon om norsk petroleumssektor.

Så sent som for to år siden advarte de mot hva informasjonen de henter inn, kan brukes til: sabotasjeaksjoner.

Og de beskriver en slik situasjon på svært dramatisk vis: