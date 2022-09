Regjeringen innfører grunnrenteskatt på fiskeoppdrett

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har innkalt til pressekonferanse.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Se pressekonferansen fra klokken 08.30 i videovinduet over.

Regjeringen foreslår stor skattepakke for naturressurser og vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra kraft og laks.

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sier Støre.

Fakta Fakta om grunnrenteskatt for havbruksnæringen Effektiv sats på 40 prosent

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret

Bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt

Gjelder fra 1. januar 2023

Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder årlige i skatteinntekter

Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner Kilde: NTB Les mer