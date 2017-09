Erna Solberg møtte pressen på Statsministerens kontor.

Se pressekonferansen i videovinduet øverst.

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke noe hastverk med å få samarbeidet med støttepartiene på skinnene igjen.

– Vi har allerede gjort den største jobben, å lage et statsbudsjett for neste år. Nå skal vi bruke den tiden vi trenger til å avklare grunnlaget for samarbeid framover, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun tirsdag ettermiddag kommenterte valgresultater og de nærmeste framtidsutsiktene.

Høyre/Frp-regjeringen fikk fornyet tillit av velgerne, om enn med lavere oppslutning enn for fire år siden, i stortingsvalget mandag. Mandatfordelingen medfører at Erna Solberg og Siv Jensen må få med seg både Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande for å sikre regjeringen parlamentarisk ryggdekning.

Statsministeren har allerede invitert de to småpartiene til samtaler med regjeringspartiene med mål om å på plass et samarbeid også for de neste fire årene.

Solberg lover de to partiene politisk gjennomslag i bytte mot deres parlamentariske støtte. Hun avviste flere ganger under pressekonferansen å kommentere problemene innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) representerer for KrF og Hareide. KrF-lederen skal ha gitt uttrykk for at Listhaug bør ut av statsrådskontoret for rydde vei for fortsatt samarbeid.

– Også Kristelig Folkeparti og Venstre har interesse av å forankre denne regjeringen i noen viktige saker. Jeg tror det er full mulig for alle fire partier å levere felles politikk, slik vi har gjort, sa statsministeren.