Aktor ber retten avvise Breiviks begjæring om prøveløslatelse

Aktor Hulda Karlsdottir la torsdag ned påstand om at Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse ikke skal tas til følge.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Karlsdottir brukte i sin sluttprosedyre tid på å argumentere for at Breivik ikke har endret seg i vesentlig grad fra rettsforhandlingene i 2012, der han ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet 22. juli.

Breivik har begjært seg prøveløslatt nå ettersom lovens vilkår åpner for det etter en minstestraff på ti år.