Enighet om strømstøtten – ingen endringer i regjeringens forslag

Regjeringen og SV er enige om endringene i strømstøtten. Økningen til 80 prosent kompensasjon på strømpris over 70 øre beholdes, slik regjeringen foreslo.

NTB

Arbeiderpartiet opplyser at det ikke er blitt noen endringer i selve strømstøtteforslaget fra regjeringen etter forhandlinger med SV.

SV har tidligere krevd mer til sårbare grupper, og dette forhandles det fortsatt om i finanskomiteen på Stortinget.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt fornøyde med at det er flertall for regjeringens oppjustering av strømstøtten. Situasjonen med de ekstraordinært høye strømprisene er kritisk for mange. Det er et mål for oss at norske husholdninger skal ha tilgang på rimelig strøm, sier de energi- og miljøpolitiske talspersonene Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) i en uttalelse.

De viktigste tiltakene i strømpakken oppsummeres slik av partiene:

* Direktestøtte til strømkundene over nettleien (med støtteandel på 55 prosent i desember og 80 prosent i januar, februar og mars).

* Redusert elavgift: 2,9 milliarder kroner.

* Økt bostøtte: 1,2 milliarder kroner.

* Økt støtte til studenter: 196 millioner kroner.

* Økt støtte til kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp: 400 millioner kroner.

* Støtte til Enøk-tiltak gjennom Enova: 100 millioner kroner.

* Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen: 170 millioner kroner.