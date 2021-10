Fem døde og to skadet på Kongsberg – mistenkt gjerningsmann pågrepet

Fem personer ble drept og to er skadet av en mann med pil og bue på Kongsberg. Politiet tror han handlet alene og vurderer om det er en terrorhandling.

Publisert Publisert I går 19:49

Politiet bekrefter at fem personer er drept i hendelsen på Kongsberg onsdag kveld. To personer er skadet, blant dem en politimann som ikke var på jobb.

Det sa Øyvind Aas, driftssjef i Buskerud-politiet, på en pressekonferanse klokken 23.15 onsdag kveld.

– Det er fem drepte og to som er skadd. Den ene skadde er en politimann som var i butikken på sin fritid, sier Aas, som legger til at pårørende til de drepte og skadde er varslet.

– Vi mener det er én person som har utført disse handlingene alene. Det er naturlig å vurdere om det er en terrorhandling. Vedkommende er ikke avhørt, sier Øyvind Aas, driftssjef i Buskerud-politiet.

Aas bekreftet også at det var en konfrontasjon mellom politiet og gjerningsmannen før han kom seg unna politiet. Litt senere ble han pågrepet.

– Det er mange åsteder – denne personen har beveget seg over et stort område hvor det er begått straffbare handlinger, sier Aas.

Aas sier at politiet avfyrte varselskudd før pågripelsen.

Flere ambulanser har rykket ut til Kongsberg sentrum etter en alvorlig hendelse.

Pil og bue

Det startet med at politiet fikk flere meldinger klokken 18.13 om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Kongsberg. 18.47 ble mannen pågrepet.

Et større område i sentrum ble sperret av og evakuert og det var en omfattende politioperasjon. Vitner meldte om et titalls ambulanser som var på vei mot Kongsberg.

Onsdag kveld var fortsatt store deler av sentrum sperret av. Politiet opplyser at det er fordi de må få kontroll over åstedene.

Politiet fikk flere meldinger klokken 18.13 om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Kongsberg.

– Handlet alene

– Mannen som har utført handlingen, er pågrepet av politiet, og det foregår ikke aktivt søk etter flere personer. Ut fra de opplysningene vi har, er det én person som sto bak dette, sier Aas.

Politiet bekreftet deretter at de anså situasjonen for å være under kontroll.

Flere av de skadede ble kjørt til sykehuset på Kongsberg, mens Drammen sykehus ble satt i beredskap. Oslo universitetssykehus tok på seg ansvaret for å koordinere AMK-operasjonen.

I tillegg ble åtte ambulanser sendt fra Oslo, bekrefter pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er informert om situasjonen på Kongsberg og følger den tett, skriver Justisdepartementet på Twitter.

Politiet i Norge blir midlertidig bevæpnet på grunn av den alvorlige hendelsen.

Statsminister Erna Solberg møtte pressen onsdag kveld, og hun sier at hun forstår at mange er redde.

– Derfor er det viktig å understreke at politiet har kontroll over situasjonen. Mine tanker går først og fremst til dem som er rammet av dette, sier Solberg.

– Stor aktivitet

Et vitne NTB har snakket med, forteller at det i løpet av kvelden har vært stor aktivitet i sentrum av byen.

– Jeg hørte at alarmen gikk på Coop, men tenkte ikke så mye på det. Så hørte jeg at det kom ambulanser og politibiler, sier Marit Hoefle, som bor i Christian IV. des gate Kongsberg sentrum, til NTB.

Hoefle bor like bak Coop Extra-butikken der deler av hendelsen på Kongsberg skjedde. Politiet har bekreftet at det er omkomne og flere skadede i hendelsen.

Hun sier i 21-tiden onsdag kveld at politiet går rundt med lommelykter og ser gjennom garasjer og bakgårder på Kongsberg sentrum.

Hoefle sier at det i løpet av kvelden har vært stor aktivitet og mye politifolk som har gått inn og ut av ett av nabohusene deres.

– Det er veldig mange svartkledde politifolk som går rundt her. Det har også vært politi som har banket på hos oss og spurt om vi har det bra, sier hun.

Coop bekrefter at deler av hendelsen skal ha skjedd i en av kjedens butikker.

– Det er en stor etterforskning som pågår, sier Øyvind Aas i politiet.

Flere åsteder

Politiet sier at gjerningsmannen har gått rundt, og at det derfor er flere åsteder over et større område.

I tillegg til politiet fra Sørøst, bidro politiet fra Oslo og beredskapstroppen (Delta) i aksjonen. Flere luftambulanser ble sendt til stedet.

Det ble først meldt at vitner fortalte at militære styrker bisto i aksjonen, men Forsvarets operative hovedkvarter sier til NTB at de ikke er blitt bedt om å bistå.

– Vår operasjonssentral har heller ikke lagt noen ressurser i denne saken, sier talsperson Preben Aursand ved FOH.

Pågrepet

Politiet vil ikke gå i detaljer om hvordan pågripelsen av gjerningsmannen fant sted. I en pressemelding bekreftet politiet at det er en mann som er pågrepet, og at det ikke pågår et søk etter flere gjerningspersoner.

Politiet sier det er for tidlig å svare på spørsmålet om det dreier seg om en terroraksjon.

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) har bekreftet at de er blitt orientert om saken. Det er også justisminister Monica Mæland blitt.

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Det var VG som først meldte at PST var orientert.

Mannen som har utført handlingen er pågrepet av politiet.

Ordfører Kari Anne Sand sier kommunen har mobilisert og satt krisestab for å kunne ta imot berørte.

– Det er en tragedie for alle dem som er berørt. Jeg har ikke ord, sier Sand til VG.

Det er blitt opprettet et senter der pårørende og andre involverte kan få bistand på Gyldenløve Hotell, skriver Laagendalsposten.

– Vi prøver å løse situasjonen og ivareta dem som er berørt på ulike måter, sier ordføreren.