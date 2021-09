11.30: Ropstad møter pressen i regjeringskvartalet

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vedgår at han gjorde aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen. Nå vil han betale den skatten han skylder.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Overfor Aftenposten innrømmer Ropstad at han la en plan for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen gjennom å opplyse at han dekket utgifter på foreldrenes hus, noe han ikke gjorde.

– Jeg gjorde en dårlig vurdering i 2020. Det vil jeg beklage, sier han.

Han opplyser at han er i dialog med Skatteetaten og at han vil betale det han skal betale. Ifølge Aftenposten skulle Ropstad ha betalt 175.000 kroner i skatt.

KrF-lederen vil møte pressen klokken 11.30 fredag. Det opplyser Barne- og familiedepartementet.