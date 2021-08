Politiet om tre Oslo-skytinger på to uker: – Ser ingen sammenheng mellom sakene

De siste to ukene har det vært tre skyteepisoder i Oslo. – Vi tar det på største alvor, sier Grete Lien Metlid i Oslo-politiet.

En person ble mandag skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo. Det var den tredje skyteepisoden i Oslo på to uker.

Grete Lien Metlid informerte om skyteepisoden på Brynseng mandag kveld, og generelt om siste ukers hendelser i Oslo. Foto: Ali Zare / NTB

NTB

Tirsdag formiddag innkalte Metlid, som er leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, inn til en pressebrif i forbindelse med skytehendelsene.

– Dette tar vi på det største alvor. Det er svært alvorlig at det skytes i det offentlige rom, sa Metlid som sa at politiet forstår at dette skaper uro blant befolkningen.

Den siste episoden skjedde mandag 30. august da en mann i 20-årene ble skutt og skadd ved Brynseng T-banestasjon i Oslo.

Onsdag 25 august ble to menn skutt ved en oppgang på Trosterud i Oslo. Begge havnet på sykehus. Ingen er pågrepet i forbindelse med skytingen.

Søndag 15. august ble to unge gutter skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. En av dem ble alvorlig skadd. Gjerningsmannen er pågrepet.

– Vi ser ingen sammenheng mellom disse sakene, sa Metlid.

– Det er heller ikke sånn at alle sakene er knyttet til kriminelle miljøer eller gjenger.

Hun sier sakene har høyt prioritet hos politiet, og at det pågår etterforskning for fullt.