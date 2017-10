Siden midten av august er det solgt 2456 nye boliger i Norge. Det er 33 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Tallene kommer fram i den siste utgaven av rapporten Econ Nye Boliger som lages av Samfunnsøkonomisk analyse annenhver måned, ifølge Dagens Næringsliv.

Salget er særlig svakt i Oslo, hvor det så langt i år har blitt solgt 48 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor.

– Nedgangen siden i fjor har vært særlig sterk i Oslo, men moderat i resten av landet. Sammen med mange nye boliger på markedet har dette gitt en kraftig økning i usolgte boliger, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Siden august har 18 prosent av de nye boligene som har vært til salgs på Østlandet, blitt solgt. I Nord-Norge og Midt-Norge var salgstakten på henholdsvis 17 og 14 prosent. Vestlandet og Sørlandet lå lavest med henholdsvis 13 og 10 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Hedmark med 28 prosent og lavest i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Rapporten bekrefter utviklingen som har kommet fram i statistikkene til Boligprodusentenes Forening. I forrige uke la foreningen fram tall som viste at antall nye boliger som er solgt så langt i år, er 20 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger, og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk, sa foreningens administrerende direktør Per Jæger.