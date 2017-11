Finansminister Siv Jensen sier hun torsdag ga beskjed om at SSB-sjefen ikke lenger har hennes tillit.

Fredag ettermiddag møtte SSB-sjefen Christine Meyer pressen. Da gikk hun til angrep på finansministeren.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under en pressekonferanse fredag.

Hun innledet redegjørelsen med å uttrykke bekymring for Statistisk sentralbyrås uavhengighet og gikk til et oppsiktsvekkende og høyst uvanlig angrep på Finansdepartementets øverste ledelse.

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

– Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg, sa finansministeren under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Dermed er fremtiden til Meyer svært usikker.

– Jeg har meddelt henne at hun ikke lenger har min tillit. Det mener jeg hun må vurdere nøye, sa Jensen.

Da hun ble presset på hva dette innebærer, gjentok hun flere ganger at SSB-sjefen må vurdere situasjonen nøye.

Avviser politisk press

På en pressekonferanse fredag formiddag, sa SSB-sjefen at hun ikke har tenkt å si opp jobben. Samtidig anklaget hun Siv Jensen for å utøve politisk press.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Siv Jensen avviser at hun har utøvd politisk press, og sier samtidig at hun støtter opp om SSBs uavhengighet.

– Jeg er helt enig. SSB skal være faglig uavhengig. Det må ikke være tvil om at den forskningen og statistikken som produseres er uavhengig og laget på et faglig grunnlag, sier Jensen.

Vil gjenopprette tilliten

Hun understrekte samtidig at SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet.

– Vår bekymring har handlet om byråets evne til å levere i en situasjon hvor man ønsket å gjennomføre en omorganisering, sa Jensen.

Hun sier hun akter å sørge for at tilliten til Statistisk sentralbyrå gjenopprettes. Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.

– Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået, sier Jensen.