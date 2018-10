Makaveli Lindén (20), som er siktet for drapet og ranet på Majorstuen, fremstilles for varetektsfengsling i Dijon i Frankrike onsdag, ifølge Aftonbladet.

NRK melder at han fremstilles for fengsling klokken 14 onsdag.

– Politiet jobber nå med utleveringsbegjæringen. Den må sendes via Oslo statsadvokatembete, Riksadvokaten og Justisdepartementet. Siktede vil bli fengslet i Frankrike. Ingen fra norsk politi og påtalemyndighet tar del i dette, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt, som er påtaleansvarlig i saken.

Politiet håper å få sendt av gårde begjæringen om utlevering onsdag. De vurderer å sende ned norsk politi som kan avhøre ham i Frankrike.

– Hvor lang tid det vil ta å få ham utlevert, avhenger om han sier seg enig i det, sa Hatlo på pressekonferansen i Politihuset i Oslo tirsdag kveld. Om ikke kan det drøye før 20-åringen er på plass i et norsk fengsel.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt i Norge. Selv om den mistenkte gjerningsmannen er pågrepet, gjenstår det fortsatt mye arbeid.

Pågrepet på jernbanestasjonen

Lindén ble pågrepet på jernbanestasjonen i den østfranske byen tirsdag ettermiddag.

– Han sitter i en celle i politiets hovedkvarter nå. I morgen fremstilles han for varetektsfengsling, opplyste jourhavende ved politiet i Dijon til Aftonbladet tirsdag kveld.

Ifølge de politiopplysningene som er kommet frem til nå, rømte 20-åringen tilbake til hjembyen Uppsala etter drapet og reiste videre derfra.

Aftonbladet skrev tirsdag at mobilen hans ble sporet til Belgia søndag. Samarbeidet med belgisk politi førte videre til Frankrike. Sentrale franske politimyndigheter kontaktet deretter det lokale politiet i Dijon som rykket ut til jernbanestasjonen i byen der han ble pågrepet.

Politihunder og pansrede kjøretøy

Jourhavende på politihuset i byen sa tirsdag kveld at pågripelsen fant sted klokken 16.30. Fem minutter senere mottok politiet i Oslo beskjed fra sine franske kolleger om pågripelsen.

– Han kom nordfra med toget, fra Châlons-en-Champagne. Pågripelsen ble utført av sivilt politi og gikk rolig for seg, men de fikk støtte av innsatsstyrken, sa jourhavende.

Nettavisen har fått opplyst at hundepatruljer og pansrede kjøretøy var på plass utenfor togstasjonen.

20-åringen har vært internasjonalt etterlyst siden fredag i forrige uke. Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) mandag forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.