Vi kan ikke ta for gitt at demokratiet vil vare evig. Vi må kjempe for det, sier Barack Obama, som er bekymret for politikk bygget på nasjonalisme og rasisme.

Den tidligere amerikanske presidenten snakket en drøy time til en forsamling av om lag 3.000 næringslivsleder og andre som deltok på Oslo Business Forum utenfor Oslo onsdag. Selv om temaet skulle være teknologi, ledelse og bærekraft, tok han også opp den politiske utviklingen i Vesten.

Han mener ledere i USA og Europa ble overmodige av den positive økonomiske utviklingen sent på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Men globaliseringen har gjort at mange har følt at de har falt i bakevja, advarer Obama.

– De føler seg urolige av endringene og ser til en gammel type politikk, basert på stammer, raser eller nasjonalisme, sa han, og advarte:

– Vi kan ikke ta for gitt at demokratiet vil vare evig. Vi må kjempe for det, kultivere og dyrke det fram.

Både håp og hat

Han påpekte at internett, som ble sett på som en positiv mulighet til å bringe verden sammen, har en bakside.

– Det vi har lært de siste årene, er at den samme kraften som kan brukes til å spre budskap om håp, også kan brukes til å spre hat.

Obama mener at næringslivslederne må se utover «resultatarkets fire hjørner». De kan ikke bare bry seg om sine eiere, men må forholde seg til endringene i samfunnet.

– Det er ikke entreprenørens oppgave å løse disse problemene. Men de må ikke glemme at de er avhengige av at samfunnet fungerer bra. Hvis ikke vil du få proteksjonisme og autoritære tendenser i politikken.

Peker på velferdsstaten

Og han mener det blir viktig å kompensere for noen av vanskene globaliseringen skaper.

– Norge har gjort dette bra. Det krever en velferdsstat som er drevet på en god og effektiv måte, sa han.

Dessuten må man sikre at investeringer blir spredd utover og når mange steder, slik at det ikke blir ubalanse, mener den tidligere president.

Svak for Norge

Obama ble tatt hjertelig imot da han kom på scenen i konferansesenteret på Hellerudsletta utenfor Oslo. Deltakerne hadde betalt flere tusen kroner for å se ham, noen hadde betalt ekstra mye for muligheten til å håndhilse og ta en selfie med ham.

Som stjerner flest, kvitterte han for mottakelsen ved å si noen rosende ord om landet han besøker, og erklærte at han var svak for Norge.

– Jeg elsker Norge og nordmenn. Når jeg var i Det hvite hus, og det var et problem, sa jeg til staben: Hvis bare nordmenn hadde ansvaret ville alt vært i orden. Kanskje vi burde sette nordmenn til å lede alt, sa Obama.