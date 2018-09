662 passasjerer satt usikret og 370 passasjerer ble ilagt gebyr da Statens vegvesen gjennomførte landsdekkende beltebruk-kontroll forrige uke.

De resterende 292 passasjerene som ikke hadde på belte da kontrollene ble gjennomført, fikk ikke bot på grunn av usikker observasjon. I løpet av den landsdekkende kontrollen ble totalt 14.500 passasjerer over hele landet kontrollert, fordelt på 745 busser.

– Kontroll og gebyr er ikke viktig for oss i seg selv, men et viktig virkemiddel for å få enda flere til å ta trafikksikre valg, både for seg selv og medpassasjerene, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

I 2016 ble det slutt på muntlige advarsler og formaninger, og Statens vegvesen begynte å skrive ut bøter på 1.500 kroner til busspassasjerer som ikke bruker sikkerhetsbeltet.

131 mennesker har omkommet i bussulykker i Norge siden 1977. Ingen passasjerer har så langt i 2018 mistet livet i buss.