Tørken på Vestlandet har ført til at vannfyllingsselskapet Vitek har opplevd en dobling i antall brønnfyllingsoppdrag.

Solen skinner, og temperaturen har nylig bikket 30 grader.

Men det er ikke alltid sol og sommer medbringer god stemning.

På Salhus i Åsane står naboene Michael Hidrom og Janusz Jerzy Markiewicz og ser frustrerte ned på den tomme brønnen ovenfor husene deres.

– Nå har brønnen har vært tom i en uke, sier Markiewicz fortvilet.

Fylt opp brønnen seks ganger

Siden mai måned har vannfyllingsselskapet Vitek blitt nedringt av folk som mangler brønnvann.

Mangelen på regnvær har ført til at selskapet har hatt mellom 10–15 vannfyllingsoppdrag i uken denne sommeren.

Blant de utsatte er Hidrom og Markiewicz. Dette er sjette gang brønnen deres har gått tom for vann denne sommeren.

– I en uke har vi verken kunnet dusje, vaske opp eller drikke vann, sier Markiewicz.

Heldigvis er det en full vanntank fra Vitek på vei.

Rune Sævig

Vanntank

Etter en liten halvtime dukker en svær lastebil opp i den smale Tellevikveien.

På lasteplanet er det plassert en gammel vanntank, som tidligere tilhørte en brannbil på Voss. Nå skal den bidra til å fylle på vann i en brønn på Salhus.

Med rykk og napp rygger den gamle vanntankbilen seg på plass, og kollegene Andreas Brudvik Almenningen og Jan Frode Wårdal gjør klar slangen som straks skal brukes til å pumpe ut vann fra bilen.

Det er to uker siden de var her sist for å fylle på den samme brønnen. Nå har den blitt tom igjen.

Rune Sævig

Tolv tusen liter

Vel oppe på toppen av en bratt skråning står Janusz Jerzy Markiewicz klar ved brønnen. Bak ham er det en vakker utsikt over Nordhordalandsbroen.

Tolv tusen liter vann er bestilt, og endelig har vannet begynt å strømme ned i brønnen.

På bunnen av brønnen er det lagt ut en presenning som skal forhindre at vannet renner ut.

Markiewicz følger nøye med, og sørger for at ting går riktig for seg.

Rune Sævig

Uviss fremtid

Denne sommeren har vært vanskelig for de tre husstandene som deler brønn på Salhus.

Særlig utfordrende har det vært for småbarnsfamilien til Hidrom.

– Jeg er veldig bekymret. Særlig på grunn av at min kone og jeg venter barn nummer to i neste uke, sier Hidrom.

I tre dager har Hidroms kone og hans ett år gamle barn bodd hos søsteren hans for å kunne ha tilgang til vann.

– Vi har hatt disse problemene hver sommer, så nå håper jeg vi kan klare å komme frem til en løsning som gir oss tilgang til kommunalt vann fra Bergen, sier han.